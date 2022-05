Tennis: Parigi; Cecchinato supera in rimonta l'ostacolo Andujar

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Marco Cecchinato (n.132 ATP) ha passato il primo turno degli Open di Francia grazie al successo in rimonta ed in cinque set sullo spagnolo Pablo Andujar (n.98).

Punteggio finale 4-6, 4-6, 6-0, 7-5, 6-0 in 3h43' di gioco.

