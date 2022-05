Tennis, Djokovic: "Ho intenzione di giocare a Wimbledon"

(ANSA-AFP) - PARIGI, 23 MAG - Il numero 1 del tennis mondiale, Novak Djokovic, ha assicurato che intende andare a Wimbledon, anche se il torneo sarà privato dei punti Atp per aver escluso giocatori russi e bielorussi a causa della guerra in Ucraina. "Sì, ho intenzione di andare a Wimbledon", ha detto il serbo, dopo essersi qualificato per il secondo round al Roland Garros di Parigi. Detentore del titolo sul tappeto erboso londinese, ha anche ribadito di considerare un "errore" la decisione del torneo di prendere di mira russi e bielorussi.

