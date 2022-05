Parigi: subito eliminata campionessa uscente Krejcikova

(ANSA) - PARIGI, 23 MAG - Dopo Naomi Osaka, saluta subito Parigi anche la campionessa uscente Barbora Krejcikova. La ceca, al rientro dopo tre mesi di stop per un infortunio al gomito, è stata battuta in tre set dalla francese Diane Perry col punteggio di 1-6, 6-2, 6-3.

Debutto senza problemi per Iga Swiatek. La 20enne polacca, numero 1 del mondo, ha superato in scioltezza, sempre nel primo turno, la qualificata ucraina Lesia Tsurenko per 6-2, 6-0 in soli 54 minuti di gioco. (ANSA).