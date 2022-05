Roland Garros in 4k su Eurosport con TimVision

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Pochi giorni al via del secondo slam stagionale, il torneo parigino del Roland Garros, che da domenica prossima, 22 maggio fino al 5 giugno, vedrà impegnati tutti i migliori giocatori al mondo, ad eccezione dell'azzurro Matteo Berrettini. Il torneo sarà visibile, solo su TimVision, sul canale Eurosport 4K: tutti i giorni dalle 11, su Eurosport 1 i match di cartello dell'order of play, su Eurosport 2 le partite degli italiani e sui canali extra di Eurosport Player il live integrale di tutti gli 886 match.

Il canale sarà visibile ai clienti TimVision abilitati alla visione Eurosport e in qualità 4k per chi accede da TimVision Box. Il volto italiano di Eurosport è Roberta Vinci insieme alla squadra di telecronisti e opinionisti internazionali come Barbara Schett, Mats Wilander, Justine Henin e John McEnroe.

