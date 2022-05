Tennis: Internazionali, Jabeur in finale con Swiatek

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Ons Jabeur vola in finale insieme a Iga Swiatek agli Internazionali di Roma. Batte la russa Daria Kasatkina in tre set con il punteggio di 6-4, 1-6, 7-5 in un'ora e 56 minuti di gioco. (ANSA).