Tennis: Berrettini 'rinuncio a Parigi, rientro sull'erba'

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Niente Roland Garros per Matteo Berrettini, che annuncia sui social di rinunciare al secondo slam stagionale per completare il recupero dopo l'operazione alla mano e programmare il rientro per la stagione sull'erba.

"Dopo aver ricevuto aggiornamenti molto positivi da parte del mio team medico, sono finalmente tornato ad allenarmi in campo ad alto livello. La mia mano ha reagito benissimo alle sollecitazioni e sto lavorando duramente per ritrovare la forma migliore - il messaggio del n.1 azzurro sui suoi profili social -. Io e il mio team abbiamo comunque deciso che partecipare al Roland Garros dove si gioca al meglio dei cinque set non sarebbe una scelta congrua al percorso fatto fino ad ora. Per questo motivo - prosegue Berrettini - ho deciso di programmare il mio rientro per la stagione sull'erba. Grazie, come sempre, per il vostro affetto e supporto. Non vedo l'ora di tornare a competere!". (ANSA).