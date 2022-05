Tennis: torneo Canottieri Tevere Remo celebra 150 anni circolo

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Il Torneo internazionale ITF del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo che ritorna sulla scena romana nella sua XVII edizione, dopo due anni di forzata interruzione, rappresenta una delle manifestazioni sportive organizzate dal Circolo per celebrare i 150 anni di storia del sodalizio più antico della Capitale.

Gli ISA, Impianti Sportivi dell'Acqua Acetosa, sono pronti ad accogliere le migliori giocatrici internazionali, assieme al gran numero di appassionati del tennis, in una settimana particolarmente cara ai tennisti: il Torneo infatti quest'anno, prenderà luogo dal 16 al 22 maggio, subito dopo gli Internazionali BNL d'Italia.

Il montepremi, elevato per questa edizione a $60.000, attirerà le professioniste della racchetta con una classifica ricompresa tra le prime 275 classificate del mondo nel tabellone principale. Nel main draw compaiono come prime 4 teste di serie: la numero 240 del mondo la Svizzera Conny Perrin, la numero 2 del tabellone principale è la 241 mondiale Kathinka von Deichmann , e la 3 è la numero uno ungherese Timea Babos attuale 246 mondiale, giocatrice esperta, già numero 25 mondiale, la numero 4 è la tedesca Anna-Lena Friedsam attualmente 249 del mondo. Molte giovani promesse della racchetta, poi diventate stelle del ranking mondiale, si sono date battaglia sulla nostra terra rossa e, tra queste, possiamo ricordare: Andrea Pektovic, Maria Teresa Torro-Flores, Timea Bacsinszky, Zarina Dyas, Alizè Cornet e le azzurre di Fed Cup Karina Knapp, Camila Giorgi e Martina Caregaro, Julia Grabher la romana Martina di Giuseppe vincitrice dell' edizione 2018 dopo una combattuta finale con la next generation ungherese Fanny Stollar e Daniela Seguel vincitrice dell'edizione 2019. Il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo anche quest'anno ha concluso degli accordi di sponsorizzazione di livello: A BMW Roma in qualità di Main Sponsor sarà intitolato il Trofeo "BMW Roma CUP" del tabellone Singolare.

A Carpineto, azienda vinicola Toscana, già sponsor ufficiale dei festeggiamenti per i 150 anni del Circolo più antico della Capitale è intitolata la Carpineto Cup, Trofeo che si aggiudicheranno le vincitrici del tabellone del doppio . (ANSA).