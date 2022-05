Tennis: Internazionali; Fognini-Bolelli in semifinale doppio

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Fabio Fognini e Simone Bolelli sono in semifinale nel doppio agli Internazionali d'Italia. La coppia italiana ha sconfitto al super tie-break il duo composto dai tedeschi Mies e Krawietz col punteggio di 6-7, 6-4, 11-9 in due ore e un minuto. In semifinale, domani, gli azzurri affronteranno i serbi Mektic e Pavic. (ANSA).