Tennis:Sinner'Tsitsipas? Test per capire miei miglioramenti'

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "In Australia Tsitsipas ha giocato bene, io meno. Qui siamo sulla terra però ed è diverso. Anche lui sta giocando bene fin qui, ho visto la partita di oggi e ha alzato velocemente il suo livello. Sicuramente sarà un buon test per me per capire dove sono migliorato", lo ha detto Jannik Sinner in conferenza stampa dopo la vittoria contro Krajinovic che lo qualifica ai quarti di finale parlando della sfida di domani contro Tsitsipas. "Con Vagnozzi stiamo lavorando tanto, ma non solo sul cambiare il gioco. Anche sull'essere più intelligenti e capire cosa fa l'avversario. Ci sto riuscendo bene a tratti, come oggi nel primo set. In allenamento chiaramente è più semplice, ma domani sarà una gara dove dovrò stare più sul mio gioco per alzare subito il livello", ha concluso l'azzurro. (ANSA).