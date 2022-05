Tennis: Internazionali; Djokovic 'A Roma con molta fiducia'

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Impegnato agli Internazionali d'Italia, dove ha appena sconfitto Stan Wawrinka negli ottavi di finale, Novak Djokovic ha commentato il suo stato di forma ai microfoni di Super Tennis. "Sto bene, ho giocato molto bene a Belgrado ma con un po' di fatica nel finale. A Madrid invece mi sentivo al 100 per 100, ho aumentato la qualità del mio tennis".

Con Alcaraz, Djokovic ritiene di essere stato "un po' sfortunato, ho avuto tante opportunità, ma era una di quelle partite decise da un punto. Ora guardo a Roma con molta fiducia".

La Capitale ha un posto d'onore nel cuore di Nole. "Qui mi sento a casa, c'è grande connessione col pubblico". Nelle sue trasferte capitoline, Nole vorrebbe avere "più tempo per vedere la città, non posso fare il giro turistico perché è lungo e richiede molto tempo, e deve risparmiare energie per il tennis".

Però quando può va "a Trastevere, lì ci sono tanti ristoranti: in uno in particolare, Taverna Trilussa, tanti di noi ci vanno, è un nostro amico e fa la mia pasta preferita al mondo, la sogno sempre, la pasta 'mimosa'. Spero di mangiarla stasera o domani...", aggiunge ridendo. Una piccola pausa nel torneo che segna la risalita del serbo, a lungo n.1 al mondo: "Roma - conclude il cinque volte campion del Foro - è una città speciale per la sua storia, ma anche per noi tennisti: qui c'è uno dei tornei più grandi al mondo" (ANSA).