Tennis: Sinner batte Fognini e va agli ottavi degli Internazionali

Jannik Sinner batte Fabio Fognini al secondo turno degli Internazionali d'Italia in tre set (6-2, 3-6, 6-3), nel tempo di due ore e 2 minuti. Agli ottavi di finale l'azzurro incontrerà Filip Krajinovic.

SINNER: 'FOGNINI GIOCATORE SPECIALE

"E' stato un match duro, sapevo che lo sarebbe stato. Fabio ha alzato il suo livello nel secondo set, ho dovuto rimanere concentrato. E' stata una fortuna giocare tra di noi, due italiani, a Roma". Esordisce così Jannik Sinner in conferenza stampa dopo il derby italiano vinto contro Fabio Fognini agli Internazionali d'Italia. "Dopo aver scritto 'Forza Milan', sulla telecamera, a fine match gli ho detto che non c'era niente di personale, ovviamente. Ci abbiamo riso sopra. Fabio è un giocatore speciale, ce ne sono pochi come lui. Gli auguro il meglio, Fabio a questi livelli ci sta ancora molto facilmente". Domani per Jannik è il primo match diurno in questa competizione: "Soffro di allergia ai pollini, soprattutto agli occhi. Io gioco con le lenti; contro Krajinovic me le metterò all'ultimo, una soluzione c'è sempre".