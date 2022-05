Djokovic si allena a golf, sul green al Parco di Roma

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Dalla terra rossa al green. Dagli Internazionali di Roma di tennis al golf. Al Club Parco di Roma momenti di relax per Novak Djokovic, tra swing e putt, nel cuore della Capitale, a pochi chilometri dal centrale del Foro Italico. In attesa di giocare gli ottavi di finale degli Internazionali, il campione serbo s'è allenato sul green nella Città Eterna che nel 2023, per la prima volta nella sua storia, ospiterà la Ryder Cup al Marco Simone Golf & Country Club.

Per i grandi del tennis, da Djokovic a Rafael Nadal, il golf s'è trasformato ormai in una vera e propria passione. (ANSA).