Internazionali: Djokovic esordio ok, out Karatsev

Esordio positivo al centrale di Roma per Novak Djokovic che vince al secondo turno in due set contro il russo Aslan Karatsev. La testa di serie numero uno del torneo passa con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 31 minuti, accedendo al terzo turno dove affronterà il vincente tra Djere e Wawrinka. "Uno di noi, ti amo Roma", la dedica di Djokovic sulla telecamera a fine match.

Finisce al primo turno l'esperienza a Roma di Jasmine Paolini ,che viene eliminata in due set dalla svizzera Teichmann con il punteggio di 6-3, 6-2.

Luca Nardi è stato eliminato al primo turno degli Internazionali di Roma da Cameron Norrie, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 31 minuti di gioco. Era l'esordio nel torneo per il 18enne di Pesaro, n.201 al mondo, che si è trovato di fronte il britannico n.11. il quale al secondo turno affronterà il croato Marin Cilic.

Lucia Bronzetti è stata eliminata al primo turno degli Internazionali di Roma da Camila Osorio in un'ora e 51 minuti col punteggio di 7-6, 6-3. La tennista colombiana affronterà al secondo turno Victoria Azarenka.