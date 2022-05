Tennis: Panatta "esclusione dei russi da Wimbledon è razzismo"

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Quella di escludere i tennisti russi da Wimbledon è stata una decisione demenziale perché non si colpiscono le persone. È una forma di razzismo. Rublev, Medvedev si sono schierati anche contro la guerra in Ucraina". Lo ha detto Adriano Panatta a margine della presentazione dell'evento 'Banca Generali - Un campione per amico' andata in scena al Tennis Club Parioli di Roma.

Sulla rinuncia di Alcaraz a giocare gli Internazionali di Roma ha invece commentato: "E' normale che rinunci, doveva riposarsi dopo i risultati recenti. La sua assenza spero possa far bene a Sinner ma sono in tanti a beneficiarne perché Alcaraz è il più forte del mondo in questo momento. Carlos può essere un incentivo per Sinner, perché oggi lo spagnolo è più giovane e più forte". (ANSA).