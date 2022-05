Tennis: Alcaraz batte anche Djokovic e vola in finale a Madrid

Carlos Alcaraz è il primo finalista dell'Atp 1000 di Madrid. In semifinale il 19enne spagnolo - che ieri aveva eliminato Rafa Nadal - ha superato, in rimonta, il n.1 Novak Djokovic in tre set 6-7 7-5 7-6 in tre ore e 35 minuti di gioco. Alcaraz in finale affronterà in vincente dell'altra semifinale che vedrà di fronte Tsitsipas e Zverev.