Sinner, Sonego e Fognini preparano gli Open d'Italia a Madrid

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini sono i tre azzurri al via nel main draw Masters 1000 di Madrid al via lunedì, come prologo agli Internazionali d'Italia.

A loro potrebbe aggiungersi Lorenzo Musetti, che proverà da domani a superare le qualificazioni.

Il sorteggio ha riservato per Sinner al primo turno lo statunitense Tommy Paul, n.34 Atp, che non ha mai incontrato, e quindi uno tra l'australiano Alex Del Minaur e lo spagnolo Pedro Martinez. Sonego dovrà vedersela con il britannico Jack Draper e poi eventualmente col russo Andrey Rublev, ammesso direttamente al secondo turno. Fognini, infine, avrà di fronte il georgiano Nikoloz Basilashvili e in prospettiva lo spagnolo Carlos Alcaraz.

In campo a Madrid si vedranno 14 dei primi 16 giocatori del ranking mondiale. Mancheranno solo il russo Daniil Medvedev, che sta recuperando dopo l'operazione alla schiena, e l'azzurro Matteo Berrettini, in riabilitazione dopo l'intervento alla mano destra. Novak Djokovic, favorito, e le prime otto teste di serie entreranno in gara direttamente al secondo turno. Interessante la sfida al primo turno tra il britannico Andy Murray, vincitore del torneo nel 2008 e nel 2015, e l'austriaco Dominic Thiem,in gara con il ranking protetto. (ANSA).