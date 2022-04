Tennis: Belgrado; Fognini batte Otte, è in semifinale

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Fabio Fognini si è qualificato per la semifinale del torneo Atp 250 di Belgrado, battendo il tedesco Oscar Otte, n.67 del ranking, col punteggio di 7-5, 6-4, in poco meno di un'ora e tre quarti di gioco.

Nonostante il forte vento e un inizio non proprio incoraggiante. il 34enne ligure è uscito fuori alla distanza archiviando la pratica senza complicarsi eccessivamente la vita.

Per un posto in finale, Fognini dovrà battere il vincitore del match tra il giapponese Taro Daniel e il russo Andrey Rublev, n.8 Atp. (ANSA).