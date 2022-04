Atp Barcellona: Carreno Busta elimina Sonego e va ai quarti

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Poco dopo Lorenzo Musetti, anche Lorenzo Sonego è stato eliminato dal torneo Atp 500 di Barcellona, battuto negli ottavi dallo spagnolo Pablo Carreno Busta, n.19 Atp, col punteggio di 6-2- 5-7- 6-2, dopo poco meno di due ore e tre quarti partita.

Il torinese ha perso la battuta in avvio e il suo avversario si è portato in breve sul 4-0, incamerando poi il primo set per 6-2. Molto più equilibrato il secondo parziale, con Sonego diventato più incisivo anche in risposta. Nel dodicesimo gioco, Sonego si è procurato le prime palle-break del match e alla quarta opportunità è riuscito a trascinare la partita al terzo, dove però Carreno ha ritrovato lo smalto del primo set e si è imposto con lo stesso punteggio. Lo spagnolo ai quarti affronterà il norvegese Casper Ruud. (ANSA).