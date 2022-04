Tennis: Belgrado; Fognini ai quarti

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Fabio Fognini si è qualificato per i quarti di finale del "Serbia Open", ATP 250 con un montepremi di 534.555 euro in corso sulla terra rossa del Novak Tennis Center di Belgrado. Il 34enne di Arma di Taggia, n.62 del ranking e sesto favorito del seeding ha regolato per 6-2 6-3, in un'ora e 25 minuti, lo sloveno Aljaz Bedene, n.164 ATP. Domani nei quarti Fognini dovrà vedersela con il tedesco Oscar Otte, n.67 ATP, che ha superato in rimonta il russo Aslan Karatsev. (ANSA).