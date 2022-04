Tennis: Belgrado, Djokovic perde un altro set ma è in semifinale

(ANSA) - BELGRADO, 21 APR - Novak Djokovic è in semifinale nel torneo ATP 250 di Belgrado, ma il numero 1 del mondo ha ancora una volta concesso un set al suo avversario, il connazionale Miomir Kecmanovic (N.38) battuto con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3.

"Kecmanovic era molto solido, si muoveva bene ma in generale mi sentivo meglio di ieri - ha detto Djokovic dopo l'incontro, che è durato quasi due ore e mezza - Mi ha aiutato un po' commettendo qualche errore verso la fine del secondo set e mi ha permesso di rientrare in partita. Dopo di che è stata tutta un'altra storia" ha riassunto il numero 1 del mondo.

Nel turno precedente, dopo aver già perso il primo set, Djokovic, 34 anni, ha dovuto lottare per liberarsi di un altro suo connazionale, Lazlo Djere (N. 50), invertendo il corso del match in quasi tre ore e mezza di gioco.

"Nole" affronterà per un posto in finale il russo Karen Khachanov (N.26), che ha eliminato il brasiliano Thiago Monteiro (7-5, 6-4), proveniente dalle qualificazioni. (ANSA).