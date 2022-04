Tennis: Sharapova in attesa del primo figlio

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Maria Sharapova è incinta del suo primo figlio, ha annunciato l'ex n.1 del tennis mondiale, nel giorno del suo 35esimo compleanno. "Un bellissimo inizio! Mangiare una torta di compleanno per due è sempre stata la mia specialità", ha pubblicato sul proprio account Instagram nella didascalia di una foto in cui mostra il pancione mentre posa su una spiaggia.

Sharapova è fidanzata da dicembre 2020 con l'uomo d'affari britannico Alexander Gilkes. L'ex numero 1 del mondo, ritiratasi nel febbraio 2020, ha vinto cinque titoli del Grande Slam (Australian Open 2008, Roland-Garros 2012 e 2014, Wimbledon 2004 e US Open 2006). (ANSA).