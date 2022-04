Atp Barcellona: Sonego batte Ymer e passa agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 19 APR - L'azzurro Lorenzo Sonego si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Barcellona, battendo in due set (6-4, 6-2) lo svedese Elias Ymer, proveniente dalle qualificazioni. Al prossimo turno, il 26enne torinese affronterà il vincente del derby spagnolo in programma domani tra Pablo Carreno Busta, n.19 Atp, e Bernabe Zapata Miralles. (ANSA).