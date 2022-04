Atp Barcellona: Sonego e Musetti agli ottavi

Lorenzo Musetti accede agli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Barcellona grazie al successo in due set sul britannico Daniel Evans (n.36 Atp). Il giovane tennista di Carrara si è imposto col punteggio di 6-4, 7-6, dopo quasi due ore di gioco e affronterà ora l'argentino Diego Sebastian Schwartzman (n.15).

L'azzurro Lorenzo Sonego si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Barcellona, battendo in due set (6-4, 6-2) lo svedese Elias Ymer, proveniente dalle qualificazioni. Al prossimo turno, il 26enne torinese affronterà il vincente del derby spagnolo in programma tra Pablo Carreno Busta, n.19 Atp, e Bernabe Zapata Miralles.