Tennis: Belgrado; a Fognini derby italiano contro Checchinato

(ANSA) - BELGRADO, 18 APR - E' di Fabio Fognini il derby tricolore contro Marco Checchinato al primo turno del 'Serbia Open', torneo Atp 250 con un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa del Novak Tennis Center (l'impianto dove si allena regolarmente Djokovic) di Belgrado.

Il 34enne di Arma di Taggia, n.62 del ranking e qui testa di serie n.6, si è imposto in rimonta, con il punteggio di 6-7 6-2 6-2. Per Checchinato è la decima sconfitta consecutiva in questa stagione. (ANSA).