Tennis: Montecarlo; Zverev cede in due set, Tsitsipas in finale

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Stefanos Tsitsipas è in finale del Masters 1000 di Monte-Carlo dopo aver battuto il tedesco Alexander Zverev 6-4, 6-2 in un'ora e 15' di gioco. Il 23enne greco, n.5 del mondo, domani difenderà il titolo contro lo spagnolo Alejandro Davidovich (22 anni, n.46), alla prima finale di un torneo del circuito ATP.

Tsitsipas aveva concluso solo alle 23 di venerdì un quarto molto duro (2h43' di gioco) contro Diego Schwartzman. E' parso comunque più fresco di Zverev, a sua volta reduce da oltre tre ore di lotta contro Jannik Sinner. Il tedesco, n.3 del ranking, oggi è apparso provato, ma soprattutto scarico mentalmente. Di fatto ha retto il confronto con Tsitsipas solo nel primo set, mentre nel secondo ha resistito fino al 2-2 per poi crollare.

(ANSA).