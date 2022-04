Montecarlo: Dimitrov batte Hurkacz ed è in semifinale

Grigor Dimitrov, n.29 nel mondo, ha battuto il polacco Hubert Hurkacz (n.14) 6-4, 3-6, 7-6 (7/2) raggiungendo la semifinale del torneo di Montecarlo, dove affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovich (n.46). A 30 anni il bulgaro ripete l'exploit del 2018, il suo miglior risultato fino ad oggi in questo torneo che tradizionalmente apre la stagione europea sulla terra battuta.

Dimitrov ha brekkato l'avversario una volta nel primo set e ha mantenuto il comando, Hurkacz ha fatto lo stesso nel secondo.

La partita è stata più spettacolare nel terzo quando, per ben due volte, il polacco ha gestito il break: in avvio di set e quando è andato a servire per il match (5-4), ma ogni volta il bulgaro ha reagito subito. Tanto che il passaggio del turno si è giocato al tie-break, dominato dall'ex n.3 del mondo. Domani Dimotrov affronterà Davidovich che si è qualificato per la sua prima semifinale Masters 1000 battendo l'americano Taylor Fritz (n.13) 2-6, 6-4, 6-3.