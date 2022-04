Tennis:Montecarlo; Sinner batte Rublev in rimonta e va ai quarti

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Jannik Sinner conquista un posto nei quarti di finale del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale. Nel match che chiudeva il programma di giornata il 20enne di Sesto Pusteria, n.12 ATP e nona testa di serie, si è imposto in rimonta, con il punteggio di 5-7 6-1 6-3, in due ore e 21 minuti di gioco, sul russo Andrey Rublev, n.8 del ranking e 5 del seeding, finalista dodici mesi fa. Domani il 20enne azzurro per un posto in semifinale troverà sulla sua strada il tedesco Alexander Zverev, n.3 del mondo e seconda testa di serie. (ANSA).