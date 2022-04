Tennis: Montecarlo, Sinner batte Rublev in rimonta e va ai quarti

Sono tutti per Jannick Sinner gli applausi degli spettatori del 'Court Ranieri III'. L'altoatesino n.12 del mondo conquista infatti un posto nei quarti di finale del Rolex Monte-Carlo Masters, dotato di un montepremi di 5.415.410 di euro, in corso sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo. Ma ciò che impressione è come Sinner lo fa, ovvero in rimonta, per5-7 6-1 6-3 in due ore e 21' di gioco contro il russo Andrey Rublev, n.8 del ranking e qui testa di serie n.5, finalista a Montecarlo un anno fa.

Sinner è più forte anche della sfortuna, visto che durante l'incontro, nel corso del secondo set, deve fare i conti con il problema della vescica che ha sotto a un callo del piede destro, che gli provoca dolore e lo aveva costretto al ritiro al Masters 1000 di Miami. Così, chiama il 'medical time out e riceve assistenza, con il medico che gli ha applica una serie di garze e cerotti al pollice. Poi Sinner, dopo aver cambiato le calze, torna in campo per fronteggiare il rivale moscovita e, prendendo il sopravvento, alla fine lo batte. Il punto che chiude l'incontro, nel nono gioco del terzo set, arriva con una risposta di rovescio lungolinea che lascia immobile il russo e manda in visibilio il pubblico.

"E' stato un match incredibile, contro un giocatore fortissimo come Andrey. Ho cercato di farlo muovere e di dare il massimo anche dopo aver perso il primo set. Il pubblico è stato fantastico nel sostenermi e per me è davvero speciale giocare qui, davanti a tanti italiani, che fanno un tifo caloroso e che mi dà molta carica", il commento di Sinner. Il quale domani, per guadagnare un posto in semifinale, dovrà vedersela con il tedesco Alexander Zverev, n.3 del mondo e seconda testa di serie. Il 24enne di Amburgo è in vantaggio per 2-1 nei precedenti essendosi aggiudicato le ultime due sfide, negli ottavi degli ultimi US Open e nella semifinale di Colonia (indoor) nel 2020, mentre l'italiano aveva fatto suo il primo testa a testa negli ottavi del Roland Garros 2020.

Lorenzo Musetti non è riuscito a compiere un'altra impresa dopo il "colpaccio" ai danni di Felix Auger-Aliassime. Sul "Court des Princes" il 20enne di Carrara, n.83 ATP, è stato battuto in rimonta 2-6 6-4 6-3, dopo oltre due ore e mezza di lotta, dall'argentino Diego Schwartzman, n.16 del ranking e 12 del seeding.