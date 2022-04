King Cup, Garbin: 'Ragazze motivate, buone sensazioni'

"Le ragazze sono molto motivate e soddisfatte della combinazione velocità del campo e delle palle.

Ho buone sensazioni. Ho valutato questo aspetto attentamente, assieme alle ragazze e ai loro team, e abbiamo concordato di giocare sul cemento all'aperto perché può valorizzare le qualità delle nostre giocatrici. Pensiamo che questa superficie, non troppo veloce, possa esaltare le nostre caratteristiche". Così Tathiana Garbin, capitana delle azzurre, in vista della sfida tra Italia e Francia valida per il turno preliminare della Billie Jean King Cup 2022, in programma venerdì 15 e sabato 16 aprile sul green set del Tennis Club Alghero.

"C'è tanto entusiasmo da parte nostra - aggiunge Garbin - e ciò potrà influire positivamente. Sono sicura che il pubblico di Alghero potrà darci un'ulteriore spinta per esprimerci al meglio. Non giocavamo in casa da molto tempo e ci stiamo preparando con attenzione guardando anche ai minimi dettagli per poter arrivare al top. Siamo state accolte benissimo e siamo felici di essere qui. Il circolo è ben attrezzato, abbiamo bellissime giornate di sole. Tutto perfetto per una grande prestazione della squadra".

Sulle condizioni di Camila Giorgi, numero uno della squadra azzurra e 30 del ranking WTA, che ha saltato sia Indian Wells che Miami, la capitana azzurra spiega: "Ora sta bene, si sta allenando e non vede l'ora di giocare per la nazionale. E' sempre bello vedere questo entusiasmo tra le giocatrici. Sono tutte pronte a mettersi a disposizione della squadra, aspetto fondamentale per un capitano".

In Sardegna c'è anche la new entry Lucia Bronzetti, alla prima convocazione in azzurro. La 23enne è reduce dagli ottavi a Miami che l'hanno proiettata per la prima volta in carriera tra le top 100 della classifica mondiale (attualmente è numero 89). "E' motivatissima, entusiasta di far parte di questo gruppo - dice Garbin -. Questa convocazione se l'è meritata e conquistata con i risultati"