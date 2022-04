Tennis: King Cup; Francia, contro l'Italia Tan al posto di Burel

(ANSA) - PARIGI, 12 APR - Harmony Tan, n.107 del mondo, è stata convocata dal capitano Julien Benneteau per sostituire l'infortunata Clara Burel per la partita di qualificazione alla Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) contro l'Italia, in programma venerdì e sabato prossimi ad Alghero.

Burel soffre di una "piccola lesione muscolare degli addominali" ha precisato la Fft. Tan, 24 anni, viene convocata per la prima volta per la Francia e raggiunge Alize Cornet, Oceane Dodin (a sua volta chiamata dopo l'infortunio di Caroline Garcia) e Kristina Mladenovic.

L'Italia guidata dalla capitana, Tathiana Garbin, ha a disposizione Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto (ANSA).