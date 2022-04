Montecarlo: Djokovic subito fuori, tra azzurri ko Fognini

E' stata una fugace apparizione quella, pur attesissima, di Novak Djokovic al Masters 1000 di Montecarlo. Il n.1 al mondo è stato sconfitto nel secondo turno dallo spagnolo Alejandro Davidovich (n.46 Atp) per 6-3, 6-7, 6-1, in poco meno di tre ore di gioco in quella che è stata la sua quarta partita nel circuito nel 2022, dopo le tre all'ATP 500 di Dubai a febbraio. A causa del rifiuto del vaccino anti-covid, Djokovic non aveva potuto giocare né agli Australian Open né ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami e la sua forma evidentemente ne ha risentito. Tutto bene, invece, per gli italiani impegnati nel primo turno, con Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego che approdano al secondo, mentre Fabio Fognini, vincitore del torneo del principato nel 2019, ha ceduto nettamente al n.5 al mondo Stefanso Tsitsipas in due set 6-3 6-0 in un'ora e dieci minuti di gioco. Il 23enne di Atene si era aggiudicato tutte e tre le sfide precedenti con l'azzurro: Tsitsipas ha salvato palla-break già in avvio ma poi con un parziale di 11 punti a 2 è volato sul 3-0. E il match è diventato per lui in discesa, impossibile per Fognini che pure con la terra rossa di Montecarlo ha un bel feeling. Quanto a Djokovic, Davidovich sembrava l'avversario adatto ad un ritorno morbido, dato che nei due precedenti gli aveva lasciato solo sette game, ma un po' le lunghe sedute di allenamento insieme a Marbella, un po' la perduta vena agonistica del campione hanno fornito allo spagnolo l'occasione una vittoria di gran prestigio. Erano invece ben quattro anni, da Miami 2018, che il serbo non perdeva all'esordio in un Masters 1000. Allora a batterlo fu il Benoit Paire, che invece oggi ha lasciato strada a Musetti. Il giocatore toscano si è imposto per 2-1 sul francese, col punteggio di 6-2, 6-7, 6-2, e ora se la vedrà col canadese Felix Auger-Aliassime, n.9 della classifica mondiale, ammesso direttamente al secondo turno. Paire, che era stato in dubbio fino all'ultimo per problemi fisici, è riuscito solo nella seconda partita a creare qualche problema al 20enne dii Carrara. Convincente l'esordio di Sonego, che ha battuto in due set, con un doppio 6-3, il bielorusso Ilya Ivashka. "Mi è sembrato davvero di giocare in casa - ha detto soddisfatto il torinese -. Ho un bellissimo ricordo dei quarti raggiunti qui nel 2019. Per me la cosa più importante è sempre riuscire a divertirmi in campo". Al secondo turno troverà il serbo Laslo Djere. Giornata di riposo invece per Jannik Sinner che al secondo turno ritroverà il finlandese Emil Ruusuvuori, n.81 ATP, promosso dalle qualificazioni,