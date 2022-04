Atp Montecarlo: Musetti al secondo turno, 2-1 a Paire

Esordio convincente per Lorenzo Sonego a Montecarlo, dove è in corso il terzo Masters 1000 stagionale. Il 26enne torinese ha battuto in due set con un doppio 6-3, il bielorusso Ilya Ivashka. Primo set dominato dall'azzurro più di quanto non dica il punteggio: ha centrato il break al quarto gioco ed è stato ingiocabile al servizio, nonostante il forte vento. Il torinese ha preso un break di vantaggio anche in avvio di seconda frazione e lo ha difeso con successo, chiudendo il match in poco meno di un'ora e mezza di gioco. "Mi è sembrato davvero di giocare in casa - ha detto soddisfatto Sonego -. Farlo con il vento è sempre complicato, ma oggi ho fatto tutto quello che dovevo. Ho un bellissimo ricordo dei quarti raggiunti qui nel 2019. Per me la cosa più importante è sempre riuscire a divertirmi in campo". Al secondo turno troverà il vincente del match tra lo statunitense Maxime Cressy ed il serbo Laslo Djere.

Anche Lorenzo Musetti, dopo Lorenzo Sonego, ha superato il primo turno del torneo Atp Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale. Il giocatore toscano si è imposto per 2-1 sul francese Benoit Paire, col punteggio di 6-2, 6-7, 6-2, e ora se la vedrà col canadese Felix Auger-Aliassime, n.9 della classifica mondiale, ammesso direttamente al secondo turno.

Il 20enne di Carrara aveva già battuto il 32enne di Avignone al secondo turno del Masters 1000 di Miami dello scorso anno. In più Benoit era stato in dubbio fino all'ultimo per problemi fisici ed è riuscito solo nella seconda partita a creare qualche problema all'avversario, conquistando a fatica il tie break.