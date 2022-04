Atp Montecarlo: Djokovic subito eliminato, ko con Davidovich

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Esordio con eliminazione per il n.1 al mondo, Novak Djokovic, dal torneo di Montecarlo, primo Masters 1000 stagionale sulla terra rossa. Il serbo, che non scendeva in campo per un match da oltre 45 giorni - perse a Dubai con Jiri Vesely, è stato battuto in tre set dal 22enne Alejandro Davidovich Fokina, n.46 Atp. Lo spagnolo si è imposto col punteggio di 6-3, 6-7, 6-1, in poco più di tre ore di gioco.

(ANSA).