Atp Finals: Binaghi, vanno ancora scritte pagine importanti

(ANSA) - TORINO, 06 APR - "La fine delle limitazioni per la pandemia sarà uno stimolo per creare nuove opportunità e offrire un'esperienza ancora migliore": così il presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, alla presentazione della seconda edizione torinese delle Atp Finals.

"Nella prima edizione abbiamo ottenuto risultati straordinari - ha aggiunto in video-collegamento con Palazzo Madama, sede della conferenza stampa - raggiungendo 113 Paesi nel mondo e quasi 110 milioni di persone: Torino deve affermarsi come capitale mondiale del tennis, vanno ancora scritte pagine importanti nella storia di questo sport". (ANSA).