Tennis, Miami: sfuma in doppio la finale per Fognini-Bolelli

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Si interrompe in semifinale l'avventura di Simone Bolelli e Fabio Fognini nel tabellone del doppio al Miami Open di tennis, secondo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.584.055, in corso sul cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il 36enne di Budrio, n.21 del ranking di doppio, e il 34ennne di Arma di Taggia, n.46 del ranking di specialità, hanno ceduto per 6-1, 3-6, 10-5, in un'1h15' di gioco, all'olandese Wesley Koolhof (n.17 Atp di doppio) e al britannico Neal Skupski (n.16), sesti favoriti del seeding, dai quali erano stati battuti anche due settimane fa al primo turno di Indian Wells. (ANSA).