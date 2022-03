Tennis, Barty ritiro da n.1 a 25 anni: "Ho dato tutto"

L'australiana Ashley Barty, n.1 della classifica Wta, si ritira. E' stata la stessa tennista ad annunciarlo, con un messaggio video pubblicato su Instagram.

"Oggi è una giornata difficile ed emozionante per me, perché sto annunciando il mio ritiro dal tennis", ha detto la 25enne, fresca vincitrice dell'Australian Open. "Ho dato tutto quello che avevo per questo bellissimo sport - ha aggiunto - e ne sono felice. E' questo il mio successo. Ora voglio inseguire altri sogni". La Barty è l'ottava tennista nella storia con più settimane al primo posto nel ranking mondiale e la quarta nella storia a chiudere per tre anni consecutivi in vetta alla classifica, dopo Martina Navratilova, Steffi Graf e Serena Williams.