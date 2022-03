Indian Wells: primo ko dell'anno per Nadal, vince Fritz

(ANSA) - INDIAN WELLS (USA), 21 MAR - L'americano Taylor Fritz, n.20 del tennis al mondo, ha vinto il Masters 1000 di Indian Wells per la prima volta nella sua carriera, battendo in finale 6-3 7-6(7-5) lo spagnolo Rafael Nadal, grande favorito.

A 24 anni il tennista di San Diego conquista così il suo secondo titolo Atp, dopo quello di Eastbourne nel 2019. È il primo americano a trionfare nel deserto californiano dai tempi di Andre Agassi nel 2001.

Ed è soprattutto il primo in questa stagione a battere Nadal, che vantava 20 vittorie consecutive e puntava al suo quarto titolo di Indian Wells (dopo il 2007, il 2009 e il 2013). Lo spagnolo, che dovrà attendere per eguagliare il record di 37 titoli Masters 1000 detenuto da Novak Djokovic, può consolarsi con la certezza di salire da oggi al terzo posto mondiale.

(ANSA).