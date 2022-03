Tennis: tie break negli slam, da quest'anno uguale per tutti

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - A partire dal Roland Garros 2022 verrà sperimentata una soluzione unica per il set decisivo di tutti gli incontri in tutti gli Slam: tie-break a dieci punti sul 6-6.

In un comunicato congiunto dei quattro tornei dello Slam si sottolinea che il tie-break a 10 punti sostituirà completamente il terzo set nei tornei di doppio misto, doppio junior e doppio wheelchair all'Australian Open, al Roland Garros e allo US Open.

Mentre a Wimbledon tutti gli eventi avranno la stessa formula, quindi un tie-break a dieci punti sul 6-6 nel set decisivo.

La sperimentazione, che coinvolgerà anche gli incontri di qualificazione, durerà un anno. In questo periodo il Grand Slam Board avrà incontri periodici incontri con i rappresentanti dell'ATP, della WTA e dell'ITF per valutarne l'andamento e decidere se renderla una novità permanente. (ANSA).