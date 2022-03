Tennis, Indian Wells: problemi al braccio, forfait Krejcikova

(ANSA-AFP) - INDIAN WELLS, 09 MAR - La n.2 del tennis mondiale, la ceca Barbora Krejcikova, ha annunciato il proprio forfait al torneo di Indian Wells (Usa), a causa di un dolore al braccio. "Non vedevo davvero l'ora di giocare a Indian Wells, ma sfortunatamente quest'anno non sarà possibile", ha detto la testa di serie n.1 del torneo statunitense.

"Soffrivo di dolore intermittente a un braccio dal torneo di Doha, che si è intensificato la scorsa notte", ha raccontato.

"Insieme al mio staff ho dovuto prendere la decisione molto difficile di ritirarmi". La francese Alizé Cornet prenderà il posto della Krejcikova nel tabellone principale.

Il ritiro di Krejcikova si aggiunge alla decisione della n.1 del mondo, Ashleigh Barty, di non prendere parte al torneo.

"Spero di poter tornare in campo prima possibile", ha detto la ceca, senza specificare quando. (ANSA-AFP).