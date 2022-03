Coppa Davis: l'Italia perde il doppio, Slovacchia avanti 2-1

L'Italia è in svantaggio 1-2 con la Slovacchia nella sfida in corso a Bratislava per l'ammissione alla fase a gironi della Coppa Davis 2022. L'inedita coppia azzurra formata da Jannik Sinner e Simone Bolelli è stata battuta da Filip Polasek e Igor Zelanay per 2-1, col punteggio di 6-3, 1-6, 7-6. Ora Sinner tornerà in campo per riequilibrare i conti, obbligato a vincere contro Filip Horansky. Seguirà l'ultimo singolare, tra Lorenzo Sonego e Norbert Gombos.