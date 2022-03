Tennis: Djokovic e storico allenatore Vajda si separano

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Novak Djokovic ed il suo storico allenatore, Marian Vajda, si separano. Il sodalizio durava da 15 anni e già nel 2017 c'era stata una separazione tra il coach slovacco ed il serbo. I motivi della rottura non sono ancora chiari. Vajda non era presente né a Melbourne né a Dubai, ma nel corso della querelle che ha visto protagonista Djokovic agli Australian Open aveva difeso il serbo a più riprese.

In mattinata Djokovic aveva perso anche uno dei suoi sponsor: l'ad di Stellantis, Carlos Tavares, incontrando i giornalisti prima della presentazione del piano strategico del gruppo, ha detto che Peugeot non sponsorizzerà più Novak Djokovic. (ANSA).