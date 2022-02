Ucraina: Svitolina, i miei premi per sostenere esercito

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Donerò il montepremi dei miei prossimi tornei per sostenere l'esercito ed aiutarlo a difendere la nostra nazione. Io sono Ucraina, Noi siamo Ucraina. Possa il Mondo unire le forze per proteggerti. Elina Svitolina, un'ucraina orgogliosa". Con un messaggio sul suo profilo Twitter la tennista ucraina Elina Svitolina ha annunciato che devolverà le vincite dei prossimi tornei per sostenere l'esercito e azioni umanitarie.

"Mia cara Patria, sono lontana da te, ma il mio cuore non è mai stato così pieno dell'anima del mio popolo - scrive Svitolina - Per me siete speciali, forti, belli e unici. Onoro ogni parte di voi. Non smetto di piangere e il mio cuore sanguina. Ogni giorno temo per voi, sono devastata. Tuttavia sono estremamente fiera di vedere il nostro popolo così coraggioso per difendere la patria". (ANSA).