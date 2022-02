Ucraina: Medvedev ''il tennis a volte non è così importante'

(ANSA-AFP) - ACAPULCO DE JUÁREZ, 25 FEB - "In questa fase capiremo che il tennis a volte non è così importante". E' la prima reazione del nuovo numero uno del tennis mondiale, il russo Daniil Medvedev, a margine del torneo di Acapulco a cui partecipa e dove ha parlato dell'offensiva militare della Russia in Ucraina lanciata giovedì mattina. "Mi sono svegliato con tante emozioni", ha aggiunto il russo che lunedì indosserà i panni del nuovo numero 1 del mondo nel tennis. "È una notizia cupa", ha reagito da parte sua lo spagnolo Rafael Nadal. "Non voglio parlare dei colpevoli o del problema, ma nel secolo in cui siamo mi sembra incredibile che ci siano le guerre, non riesco a capirlo, spero che finisca al più presto. Il l'unica cosa che voglio è che ci siano meno persone morte possibili, meno perdite possibili", ha aggiunto lo spagnolo.

Medvedev e Nadal partecipano al torneo ATP di Acapulco, dove si affronteranno in semifinale. (ANSA-AFP).