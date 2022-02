Tennis: Dubai, Sinner in rimonta batte lo spagnolo Fokina

Rientro con vittoria per Jannik Sinner, che al primo turno del torneo ATP 500 di Dubai ha battuto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n.43 del ranking, con il punteggio di 6-4, 6-7(6/8), 3-6.

Il 20enne altoatesino tornava in campo dopo i quarti di finale raggiunti agli Open d'Australia ed a pochi giorni dall'annuncio della separazione dal suo storico coach Riccardo Piatti, per passare nelle mani di Simone Vagnozzi. In mezzo anche la positività al Covid. Nel secondo turno Sinner affronterà lo scozzese Andy Murray.