Sinner ufficializza: 'Piatti non è più il mio allenatore'

"Dopo tanti anni di grandi successi, io e il mio coaching team abbiamo deciso di separarci. Ringrazio Riccardo, Dalibor, Claudio, Andrea, Cristian e Gaia per tutto quello che hanno fatto per me dagli inizi della mia carriera fino ad oggi". Con un post in inglese su twitter, l'azzurro del tennis Jannik Sinner ufficializza così il divorzio con i coach Riccardo Piatti. "Soprattutto Riccardo - prosegue il posto di Sinner - mi ha insegnato tante cose che resteranno per sempre parte del mio tennis. Abbiamo tantissimi ricordi e ricorderò sempre con affetto il tempo passato insieme".