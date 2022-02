Nadal stupisce anche sul green, secondo alle Baleari

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Dopo aver trionfato agli Australian Open, Rafael Nadal ha confermato anche le sue ottime qualità nel golf. Il tennista spagnolo s'è infatti classificato secondo al Baleares Mid-Amateur di golf andato in scena sul percorso del Club Aucanada, ad Alcudia (cittadina al nord di Maiorca).

In un evento che ha visto tra i protagonisti circa cento non professionisti, Nadal - in rappresentanza del Club Son Servera - con un totale di 151 colpi s'è piazzato alle spalle solo di Federico Páez, vincitore con uno score di 139.

Nadal non ha mai nascosto il suo amore per il "green". Tanto che agli Australian Open, in un'intervista, ha spiegato che il segreto del suo stato di forma è dovuto alla passione per il golf. (ANSA).