Tennis: Sonego in semifinale a Buenos Aires, Fognini eliminato

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Lorenzo Sonego ha staccato il pass per le semifinali dell'"Argentina Open", torneo ATP 250 in corso sulla terra rossa del Buenos Aires Lawn Tennis Club. Il 26enne di Torino, n.22 del ranking e terzo favorito del seeding, nei quarti ha battuto 6-4 7-6 (4), in due ore e quattro minuti di partita, il veterano spagnolo Fernando Verdasco. In semifinale Sonego troverà il vincente del derby argentino tra Diego Schwartzman e Francisco Cerundolo.

Quarti fatali, invece, per Fabio Fognini che é stato sconfitto 6-4 6-4, in un'ora e 36 minuti di gioco, dall'argentino Federico Delbonis. (ANSA).