Peng Shuai ricompare e ribadisce, 'mai fatto accuse su abusi'

(ANSA) - YANQING, 07 FEB - Peng Shuai ricompare e in un'intervista a L'Equipe da una stanza d'albergo a Pechino, scortata da Wang Kan, capo del Comitato olimpico cinese, e ribadisce la marcia indietro sulle accuse di abusi sessuali contro l'ex vicepremier Zhang Gaoli, mostrando gratitudine a quanti hanno espresso preoccupazione per il suo benessere negli ultimi tre mesi, pur non comprendendone le ragioni. "Prima di tutto vorrei ringraziare i giocatori ATP e WTA, tutti gli atleti e le personalità in gran numero che si sono preoccupate per me", ha detto Peng. "Ma non pensavo ci sarebbe stata una tale preoccupazione e vorrei sapere: perché tale preoccupazione?" (ANSA).