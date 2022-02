Tennis: Sinner positivo al Covid, salta Rotterdam

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Jannik Sinner è risultato positivo al Covid e dovrà rinunciare al torneo di Rotterdam in programma la prossima settimana. Assente anche il finalista dell'Australian Open Daniil Medvedev. "Medvedev aveva detto che non voleva giocare un torneo così presto dopo l'Australian Open, ma abbiamo sperato che cambiasse idea. Purtroppo non è stato così" ha ammesso il direttore del torneo Richard Krajicek.

Al posto di Medvedev e Sinner entrano in tabellone l'ex numero 1 del mondo Andy Murray, che ha vinto il torneo nel 2009, e Jo-Wilfried Tsonga. (ANSA).