Federer: 'Rientro? Deciderà il mio corpo in primavera'

La motivazione non gli manca, ma i tempi del rientro in campo per Roger Federer dopo la terza operazione al ginocchio destro sembrano ancora lunghi: "vedremo come reagirà il corpo, così da prendere eventualmente in considerazione l'ipotesi di tornare a colpire le palline in aprile o maggio" ha detto lo svizzero in una intervista ad uno dei suoi sponsor, Credit Suisse. "Mi piacerebbe che i tempi fossero più brevi, ma i medici non vogliono che salti dei passaggi", ha aggiunto.

"Non riesco a correre, ma lavoro tutti i giorni in palestra - ha spiegato - Spero davvero di poter sollecitare il ginocchio entro due o tre settimane. Poi vedremo come reagirà il corpo, così da prendere eventualmente in considerazione l'ipotesi di tornare a colpire le palline in aprile o maggio. In ogni caso, sono ancora estremamente motivato".

Federer, che ha 40 anni, compiuti lo scorso agosto, ha giocato l'ultima partita a Wimbledon nel luglio 2021, quando fu sconfitto da Hubert Hurkacz ai quarti di finale.